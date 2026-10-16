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Cultura

Ana Maria Braga revela que já fez aborto: ‘Não guardo culpa’

Apresentadora é a entrevistada das Páginas Amarelas de VEJA dessa semana

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 13h54 | Atualizado em 16 out 2026, 14h15
Mulher loira de meia-idade, com cabelo curto e liso, maquiagem marcante nos olhos e batom marrom, usando um colar brilhante e blusa dourada, olhando para o lado esquerdo da imagem, com fundo desfocado em tons de azul e vermelho
Ana Maria Braga (TV Globo/Divulgação)
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Ana Maria Braga revela que já fez aborto: ‘Não guardo culpa’ Priorize VEJA no Google

Em entrevista exclusiva às Páginas Amarelas de VEJA dessa semana, Ana Maria Braga revela que fez aborto. “Nunca falei disso, mas, sim, fiz e foi péssimo. Não recomendo. Embora não fosse muito nova, naquele momento da vida ainda nem conseguia me sustentar direito e achava que não tinha outro caminho. Não guardo culpa”.

Na mesma conversa, conduzida pelo colunista de GENTE Valmir Moratelli, a apresentadora do Mais Você e do Chef de Alto Nível defende a legalização do aborto. “A decisão deve sempre ser da mulher. Ela é quem sabe do próprio corpo. Sou defensora da liberdade individual. É a mulher, com a consciência dela, que deve decidir o que fazer com o ser que está gerando”. Leia a entrevista completa AQUI.

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