Ana Maria Braga revela que já fez aborto: ‘Não guardo culpa’

Em entrevista exclusiva às Páginas Amarelas de VEJA dessa semana, Ana Maria Braga revela que fez aborto. “Nunca falei disso, mas, sim, fiz e foi péssimo. Não recomendo. Embora não fosse muito nova, naquele momento da vida ainda nem conseguia me sustentar direito e achava que não tinha outro caminho. Não guardo culpa”.

Na mesma conversa, conduzida pelo colunista de GENTE Valmir Moratelli, a apresentadora do Mais Você e do Chef de Alto Nível defende a legalização do aborto. “A decisão deve sempre ser da mulher. Ela é quem sabe do próprio corpo. Sou defensora da liberdade individual. É a mulher, com a consciência dela, que deve decidir o que fazer com o ser que está gerando”. Leia a entrevista completa AQUI.

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