Ana Maria Braga revela que já fez aborto: ‘Não guardo culpa’
Apresentadora é a entrevistada das Páginas Amarelas de VEJA dessa semana
Em entrevista exclusiva às Páginas Amarelas de VEJA dessa semana, Ana Maria Braga revela que fez aborto. “Nunca falei disso, mas, sim, fiz e foi péssimo. Não recomendo. Embora não fosse muito nova, naquele momento da vida ainda nem conseguia me sustentar direito e achava que não tinha outro caminho. Não guardo culpa”.
Na mesma conversa, conduzida pelo colunista de GENTE Valmir Moratelli, a apresentadora do Mais Você e do Chef de Alto Nível defende a legalização do aborto. “A decisão deve sempre ser da mulher. Ela é quem sabe do próprio corpo. Sou defensora da liberdade individual. É a mulher, com a consciência dela, que deve decidir o que fazer com o ser que está gerando”. Leia a entrevista completa AQUI.
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