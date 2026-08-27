Ana Maria Braga quebra tabu ao abordar Exu no ‘Mais Você’

A apresentadora Ana Maria Braga chamou a atenção ao experimentar uma receita de terreiro associada a Exu no programa Mais Você desta quinta-feira, 27. O episódio ocorreu durante o quadro Jogo de Panelas, quando o participante Vagnão apresentou uma entrada feita com inhame e cará e explicou sua relação com o orixá de religiões de matriz africana, como o Candomblé e a Umbanda.

De acordo com Vagnão, a comida de terreiro é consumida com as mãos, carregando simbolismos ligados ao axé e à energia, ganhando a aprovação de Ana Maria. “Eu acho que, vindo aqui, você trazendo esse tema, nos dá a oportunidade, inclusive, de esclarecer porque Exu, tem gente que pensa que é o Diabo. Não é o Diabo. (…) Essa associação surgiu por desconhecimento e preconceito histórico, né?”, disse a apresentadora, que ainda elogiou a crocância e o sabor da receita.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente