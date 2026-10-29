Ana Maria Braga, Jão e outros famosos celebram gravidez de Sasha Meneghel

A modelo Sasha Meneghel, filha de Xuxa, e o cantor João Lucas anunciaram, na manhã desta quinta-feira, 29, que estão à espera do primeiro filho. Em postagem feita no Instagram, o casal compartilhou uma série de fotos segurando o ultrassom para anunciar a novidade da gravidez, o que gerou grande repercussão entre internautas e famosos nas redes.

Casados desde maio de 2021, os dois receberam uma série de mensagens de carinho na publicação: “Que coisa mais maravilhosa! Parabéns família linda! Muito amor, saúde e alegrias para vocês”, escreveu a apresentadora Ana Maria Braga. “Gente a Xuxa tá vivendo o momento mais feliz da vida dela”, comentou uma internauta.

Outras celebridades como a apresentadora Camila Fremder, a escritora Ana Suy e a influenciadora Yá Burihan parabenizaram o casal nos comentários. O cantor Jão também comemorou a novidade: “Muito muito muito lindos”, escreveu.

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