Ana Maria Braga fala de saída conturbada da TV Record
Apresentadora é a entrevistada das Páginas Amarelas de VEJA dessa semana
Em entrevista exclusiva às Páginas Amarelas de VEJA dessa semana, Ana Maria Braga respondeu se tem arrependimento de ter saído da Record batendo boca, em 1999, antes de ir para a TV Globo.
(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)
“Não tenho nenhum arrependimento. Estava certa. Fui apenas reivindicar um salário atrasado havia tempos e que fazia falta no meu orçamento. Não fui lá para xingar nem maltratar ninguém. Mas teve a reação inesperada de um bispo, que estava nervoso naquele dia e começou a discutir comigo. Paciência. Garanti o que era meu e fui embora”.
A conversa com a apresentadora do Mais você e do Chef de Alto Nível, conduzida pelo colunista de GENTE Valmir Moratelli, pode ser lida na íntegra AQUI.