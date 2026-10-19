Ana Maria Braga dissipa boatos de aposentadoria da TV Globo
Apresentadora é a entrevistada das Páginas Amarelas de VEJA dessa semana
Em entrevista exclusiva às Páginas Amarelas de VEJA dessa semana, Ana Maria Braga comentou os boatos de que estaria pensando em se aposentar da TV Globo.
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“Já sou até aposentada. Ganho do governo, tenho direito, né? Já trabalhei muito de carteira assinada. Mas parar mesmo, não quero, não. O que seria da minha vida se deixasse de fazer o que eu faço? Vou para onde? Adoro a fazenda, mas aí mato um porco, cuido de planta, leio três livros e faço mais o quê? Não sirvo para ficar em casa, enlouqueço todo mundo. Vivo de aplausos”.
A conversa com a apresentadora do Mais você e do Chef de Alto Nível, conduzida pelo colunista de GENTE Valmir Moratelli, pode ser lida na íntegra AQUI.