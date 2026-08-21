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Cultura

Ana Maria Braga dá bronca em convidado do ‘Mais Você’ que a chamou de ‘senhora’

Apresentadora chamou a atenção nas redes sociais após puxar a orelha de um dos participantes do Jogo de Panelas

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 15h19 | Atualizado em 21 ago 2026, 15h33
Ana Maria Braga no 'Mais Você'
Ana Maria Braga no 'Mais Você' (TV Globo/Reprodução)
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Ana Maria Braga dá bronca em convidado do ‘Mais Você’ que a chamou de ‘senhora’ Priorizar nos meus resultados Google

Durante a exibição do Mais Você na manhã desta sexta-feira, 21, Ana Maria Braga gerou repercussão nas redes sociais após dar uma bronca bem-humorada em um dos participantes do Jogo de Panelas. Na ocasião, o convidado oferecia à apresentadora alguns dos itens que usados no jantar feito pelos integrantes do quadro, mas acabou levando um puxão de orelha depois de chamá-la de “senhora”.

“Se você continuar me chamando de senhora, eu vou abrir a porta da rua”, brincou Ana. “Desculpa, desculpa”, respondeu Dan – convidado da atração de hoje – aos risos. No X (antigo Twitter), internautas reagiram com bom-humor à fala da apresentadora, compartilhando posts de risadas em sequência ao vídeo.

No restante do programa, o participante continuou se referindo à veterana como “você”, prosseguindo com a lista dos itens que havia separado para o jantar. “Tem o azeite, tem o amigo secreto da Santa que você adora e um prato que eu usei também no meu jantar, que é um prato típico dos anos 80 também, que a gente conseguiu”, continuou ele.

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