Ana Hikari no Rock in Rio: pai reage a cenas eróticas em ‘Emergência 53’

No elenco de Emergência 53, Ana Hikari tem vivido desafios inéditos na ficção. Como Duda, ela trabalha com mecânica, dirige ambulância e produz conteúdo adulto para completar a renda. Essa última característica, no entanto, despertou a preocupação do pai da atriz.

Durante conversa com a coluna GENTE no Rock in Rio, Ana contou que recebia relatos da irmã, de 14 anos, sobre a reação do pai enquanto assistia à filha nas telas. “Meu pai estava desesperado assistindo à série. Toda hora que acontecia a Duda sofrendo, porque o pai não perdoou ela”, contou. A cada episódio, ele repetia a mesma pergunta: “Que horas que esse pai vai perdoar? Cadê o pai perdoando a Duda?”.

Ana diz ter achado graça da insistência, mas ressalta a relação próxima que mantém com o pai. “Ele é maravilhoso, superpresente. Eu sou muito fã dele. Ele me admira muito e jamais aconteceria da mesma forma na minha relação com o meu pai”, afirmou.

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