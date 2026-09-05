Ana Hikari no Rock in Rio: pai reage a cenas eróticas em ‘Emergência 53’
Atriz contou à coluna GENTE reação aos dramas vividos por Duda na série
No elenco de Emergência 53, Ana Hikari tem vivido desafios inéditos na ficção. Como Duda, ela trabalha com mecânica, dirige ambulância e produz conteúdo adulto para completar a renda. Essa última característica, no entanto, despertou a preocupação do pai da atriz.
Durante conversa com a coluna GENTE no Rock in Rio, Ana contou que recebia relatos da irmã, de 14 anos, sobre a reação do pai enquanto assistia à filha nas telas. “Meu pai estava desesperado assistindo à série. Toda hora que acontecia a Duda sofrendo, porque o pai não perdoou ela”, contou. A cada episódio, ele repetia a mesma pergunta: “Que horas que esse pai vai perdoar? Cadê o pai perdoando a Duda?”.
Ana diz ter achado graça da insistência, mas ressalta a relação próxima que mantém com o pai. “Ele é maravilhoso, superpresente. Eu sou muito fã dele. Ele me admira muito e jamais aconteceria da mesma forma na minha relação com o meu pai”, afirmou.
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