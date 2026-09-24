Ana Hickmann se manifesta sobre apartamento levado a leilão por dívida milionária

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O apartamento de Ana Hickmann foi a leilão por dívida de R$ 11,3 milhões. A defesa da apresentadora alega falsificação de sua assinatura no contrato de empréstimo e afirma que o caso está sob investigação. A Justiça já autorizou perícia grafotécnica e suspendeu parcialmente o leilão do imóvel em São Paulo.

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Ana Hickmann, 45, manifestou-se por meio de sua defesa após um apartamento ligado à apresentadora ser colocado em leilão judicial em São Paulo, em uma ação que envolve a cobrança de uma dívida de 11,3 milhões de reais. O imóvel, localizado em Perdizes, na Zona Oeste da capital paulista, foi avaliado judicialmente em 5,2 milhões de reais. A cobrança é movida pela empresa Informação com Ênfase – Ice Propaganda Ltda. e tem origem em um contrato de empréstimo de setembro de 2023.

Em comunicado enviado à coluna GENTE, a equipe jurídica de Ana afirma que a assinatura da apresentadora no contrato teria sido falsificada. O documento também leva a assinatura de Alexandre Correa, ex-marido de Ana e responsável pela gestão da Hickmann Serviços à época. “O referido contrato está sob investigação perante o DEIC”, diz a defesa, que afirma ainda não haver comprovação de que os valores do empréstimo tenham sido destinados à empresa da apresentadora.

Os advogados informam que a Justiça já autorizou a realização de uma perícia grafotécnica para analisar a assinatura. Segundo a defesa, exames semelhantes já teriam apontado falsificações em documentos relacionados a instituições como Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Safra. Há processos cíveis e criminais em andamento para apurar a autoria das supostas fraudes.

A defesa também afirma que os efeitos do leilão estão parcialmente suspensos por decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. A Justiça permitiu o andamento do certame, mas o imóvel não poderá ser transferido ao eventual arrematante até que haja uma decisão sobre a validade da assinatura. Os advogados de Ana também contestam a avaliação do apartamento, que consideram abaixo do valor de mercado.

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