Ana Hickmann revela detalhes do casamento com Edu Guedes em fazenda de 180 anos

A menos de um mês de subir ao altar, Ana Hickmann revelou detalhes da cerimônia de seu casamento com Edu Guedes, que será realizada na Casa Gialla, propriedade de Edu em Araras, no interior de São Paulo.

Com a data se aproximando, Ana admitiu que está dividida entre a felicidade e a ansiedade. Apesar de grande parte dos preparativos já estar encaminhada, ainda existem alguns detalhes sendo ajustados. “Eu imaginava que a essa altura, faltando menos de um mês para o casamento, já estaria tudo 100%, mas não. São coisas pequenas, mas que precisam de atenção. Estamos resolvendo para deixar tudo perfeito. Queremos uma noite inesquecível para nós e nossos convidados”, contou.

A apresentadora também revelou que não imaginava que organizar um casamento seria uma tarefa tão complexa. Mesmo com o cansaço e alguns momentos de estresse, ela fez questão de acompanhar de perto cada etapa da preparação. “Vivi cada momento com intensidade. Curti, vibrei, também me cansei, me estressei um pouco. Acho que é natural para as noivas, porque é uma responsabilidade muito grande”, afirmou.

Para Ana, todo o trabalho envolvido na organização tem um significado especial, já que realizar uma festa de casamento sempre esteve entre seus sonhos. “Estou muito dedicada e fazendo tudo da melhor maneira possível. Ter uma festa de casamento sempre foi meu sonho”, declarou.

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O cenário escolhido para o casamento também carrega uma história própria. A Casa Gialla, fazenda de Edu que tem mais de 180 anos, está passando por uma restauração para receber o casal e os convidados. O antigo salão foi reformado, mas elementos originais da construção, como os tijolos, foram preservados. Além disso, a propriedade ganhou novos banheiros e uma cozinha industrial para atender à estrutura do evento.

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Outro destaque será uma vila italiana construída especialmente no espaço para fazer a ligação entre o salão e a casa. A proposta é criar uma área acolhedora para receber os convidados, com iluminação e paisagismo integrados à natureza da fazenda. Ana, inclusive, participou diretamente do projeto. “Está muito lindo e estou orgulhosa”, revelou.

A decoração ficará sob responsabilidade de Bárbara Marques e deverá unir o estilo clássico à rusticidade da propriedade. As flores terão papel de destaque na composição dos ambientes. Apaixonada por esse tipo de decoração, Ana escolheu mais de dez espécies de flores brancas para o casamento e para completar o projeto, o casal encomendou três caminhões de flores do Veiling Holambra e de Wesley Rostrata.

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A festa também terá uma área externa dedicada à música e à diversão. A pista de dança será montada próxima às árvores, com vista para a casa, a vila italiana e o salão. Comida e bebida também estão entre as prioridades dos noivos. “Tanto eu, quanto o Edu não abrimos mão de comidas e bebidas de qualidade, além de música boa para agitar a pista”, disse Ana. E, ao que tudo indica, os convidados poderão aproveitar bastante a festa. “Estamos caprichando e a festa não tem hora para acabar”, completou a apresentadora.

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Ao todo, 150 pessoas estarão presentes na celebração. Ana e Edu dividiram a lista de convidados, embora o chef tenha encontrado mais dificuldade para definir os nomes. No fim, os dois optaram por convidar aqueles que realmente fazem parte de suas vidas e acompanham de perto a história do casal. “Priorizamos quem realmente faz parte da nossa vida e nos quer bem”, explicou.

Para o visual dos convidados, o dress code será passeio completo. As madrinhas terão uma orientação específica e deverão usar azul. Já os demais convidados terão liberdade para escolher as cores de seus looks.

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Já o look escolhido por Ana para o grande dia ficará por conta de Vitor Zerbinato, estilista e amigo de longa data da apresentadora. A parceria entre os dois, que já dura anos, pesou na escolha, principalmente pela intimidade que ele tem com o estilo e as preferências da noiva.

“Quem assina o meu vestido é o Vitor Zerbinato, um grande amigo que me veste há anos e conhece meu corpo e meu gosto pessoal”, contou Ana. Ela compartilhou algumas referências do que imaginava usar na cerimônia e, a partir delas, Zerbinato desenvolveu o modelo.

A cerimônia ainda contará com a entrada de Ana ao lado de Alezinho, seu filho de 12 anos — fruto do antigo casamento da apresentadora com Alexandre Corrêa –, que pediu para acompanhar a mãe até o altar e entregá-la a Edu. “Fiquei surpresa e muito feliz com o pedido. Acho que vai ser muito emocionante”, contou.

Depois da cerimônia e da festa, Ana e Edu ainda terão outro momento especial reservado: a lua de mel. A apresentadora confirmou que a viagem será internacional, mas preferiu não revelar qual será o destino.

Mesmo com tantos detalhes já revelados, Ana garante que os convidados ainda não sabem tudo o que os espera. A apresentadora preferiu não entregar quais serão as outras atrações e surpresas preparadas para a noite. “Por enquanto, não! Mas estamos preparando muitas surpresas”, afirmou.

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