Ana Hickmann e Edu Guedes reformam fazenda de 180 anos para casamento

Ana Hickmann e Edu Guedes vão se casar no próximo mês, em 12 de setembro, em uma fazenda localizada na cidade de Araras, no interior de São Paulo. Com 180 anos, a Casa Gialla, como o local foi batizado, pertence ao apresentador e está passando por uma reforma para receber os convidados do casal. Além da extensa área verde, a propriedade contempla um casarão principal, em estilo colonial, com cerca de 2.000 m².

Para o casamento, foi construído um salão de festas de 1.000 m². O espçao foi erguido respeitando os traços originais do casarão e reutilizando tijolos e outros materiais que estavam em desuso no local. Também foi construída uma “Vila Italiana” no local, com pisos de tijolos em estilo patchwork e projeto especial de iluminação, garantindo um ambiente charmoso e aconchegante. O espaço foi planejado para ligar o salão principal à casa da fazenda e será usado para receber os convidados durante o casório. Entre as mudanças estão a criação de banheiros e de uma cozinha industrial.

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