Ana Clara pechincha mansão milionária e economiza R$ 900 mil na compra

A apresentadora Ana Clara, da TV Globo, desembolsou R$ 12 milhões para comprar uma mansão em um condomínio no Rio de Janeiro – garantindo ainda um desconto de R$ 900 mil, fruto de uma negociação para reduzir o valor inicial. O imóvel foi adquirido em outubro e conta com 900m² de área construída, com quatro suítes, garagem para quatro carros e um sistema de automação ligado a uma inteligência artificial.

O novo endereço da apresentadora fica no condomínio Alphaville Barra, que tem moradores famosos como Ludmilla e Belo. Ana Clara ainda não se mudou para o local e está esperando alguns ajustes a serem feitos no imóvel para deixar a cobertura duplex em que reside atualmente na Barra da Tijuca.

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