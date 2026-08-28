Ana Castela provoca reação ao transformar ‘Rap da Felicidade’ para exaltar agro
Música foi lançada em parceria com Rincon e DJ Boss
Em uma sequência de polêmicas, após posar ao lado de Nikolas Ferreira (PL) na Festa do Peão de Barretos, Ana Castela voltou a ser criticada com o lançamento da música Não é Pressa, é Pressão. Na faixa, parceria com Rincon e DJ Boss, a cantora sertaneja usa a estrutura melódica e o refrão de Rap da Felicidade, clássico de Cidinho e Doca. A releitura substitui os versos sobre a realidade das periferias por referências à ostentação e ao universo agro.
Na versão original, Cidinho e Doca cantam: “Eu só quero é ser feliz/ Andar tranquilamente/ Na favela onde eu nasci, é/ E poder me orgulhar/ E ter a consciência que o pobre tem seu lugar”. Já a boiadeira canta: “Mas eu só quero é ser feliz/ Com uma Dodge Ram/ Que o barretão tá vindo aí, né?/ E poder me embriagar/ Ao som do DJ boss e o Rincon vai ritmar”.
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