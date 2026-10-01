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Cultura

Ana Castela, Neymar e mais: quais famosos já apareceram ligados à campanha de Flávio Bolsonaro

Entre declarações explícitas de apoio e encontros, personalidades do entretenimento passaram a ser associadas à campanha do candidato do PL

Por Ana Rita Fernandes 1 out 2026, 18h03
Neymar Jr, com cabelo crespo e brinco, autografa uma camisa amarela da seleção brasileira vestida por um homem de cabelos grisalhos. O homem segura a camisa esticada enquanto Neymar assina com uma caneta preta. Ambos estão em um ambiente interno com caixas de som ao fundo
Neymar e Flavio Bolsonaro -  (Reprodução/Twitter)
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Ana Castela, Neymar e mais: quais famosos já apareceram ligados à campanha de Flávio Bolsonaro Priorize VEJA no Google

A pouco menos de duas semanas para o primeiro turno, a campanha de Flávio Bolsonaro (PL) vem reunindo, nos últimos meses, manifestações públicas e aproximações com nomes conhecidos da música, do esporte e da televisão. Um dos apoios declarados foi o de Amado Batista. Em julho, o cantor recebeu Flávio em sua propriedade, em Goianápolis, na região metropolitana de Goiânia. Durante o encontro, registrado em vídeos publicados nas redes sociais, Amado afirmou apoiar a candidatura do senador e seu projeto político.

https://www.instagram.com/calitafransouza/p/DbZV2riHJYs/

Zezé Di Camargo também apareceu em registros ao lado de Flávio, mas em uma manifestação direcionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em abril, durante a Expogrande, em Campo Grande (MS), o cantor gravou uma mensagem para Jair e declarou solidariedade ao ex-presidente. O episódio, portanto, não corresponde a uma declaração direta de voto em Flávio.

Flávio Bolsonaro e Zezé Di Camargo
Flávio Bolsonaro e Zezé Di Camargo (Reprodução/ Instagram) (Reprodução/Instagram)
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A última declaração do sertanejo de cunho político se deu em meio a uma homenagem para o amigo Rick, da dupla Rick & Renner, que morreu aos 59 anos após o helicóptero em que estava cair na Serra Catarinense. Durante um show em uma exposição agropecuária, em Cáceres, em 24 de agosto, o sertanejo disse, em uma analogia com a política brasileira: “Que Deus o tenha muito, do seu lado direito. O lado direito é que ficam as coisas boas. É o lado direito que é bom ou não é? O Rick está ao lado direito de Deus e eu espero que o Brasil logo, logo esteja totalmente do lado direito”.

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Ana Castela foi associada à candidatura após ser fotografada ao lado do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) na Festa do Peão de Barretos. Na imagem, os dois fazem um gesto relacionado ao número 22, utilizado pelo PL. A cantora, entretanto, não declarou apoio a Flávio diretamente, mas gerou especulações sobre sua posição política.

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No sertanejo, Gusttavo Lima também aparece no entorno de figuras políticas, mas não há confirmação de uma declaração pública de voto em Flávio. O cantor, no entanto, mantém um histórico de proximidade com o ex-presidente Jair BolsonaroEm 2022, declarou apoio à reeleição do então presidente e participou de manifestações públicas em favor de sua candidatura. Já em 2026, Gusttavo não confirmou apoio a Flávio. Em setembro, esteve com o governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), e também manifestou apoio ao deputado Bruno Peixoto.

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DIREITA, VOLVER - Com Bolsonaro em 2022: de apoiador a acusado de traição
Gusttavo Lima e Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada.Gusttavo Lima e Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada.Gusttavo Lima e Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada.Gusttavo Lima e Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada.Gusttavo Lima e Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada. (Pedro Ladeira/Folhapress) (Pedro Ladeira/Folhapress/.)

No esporte, Neymar mantém um histórico de proximidade com Jair Bolsonaro. Em 2022, o jogador declarou publicamente apoio à reeleição do então presidente e participou de uma transmissão da campanha, na qual afirmou se identificar com os valores defendidos por Bolsonaro.

Essa relação voltou a aparecer no contexto da campanha de Flávio Bolsonaro. Em junho, o senador publicou um vídeo em defesa de Neymar após declarações de Lula sobre a ausência do jogador em uma convocação da Seleção Brasileira. Em agosto, Flávio encontrou Neymar durante um jogo entre Vasco e Santos, em São Januário, e o jogador autografou uma camisa do candidato. O episódio, porém, não foi acompanhado de uma declaração pública de apoio de Neymar à candidatura de Flávio. 

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Neymar Jr, com cabelo crespo e brinco, autografa uma camisa amarela da seleção brasileira vestida por um homem de cabelos grisalhos. O homem segura a camisa esticada enquanto Neymar assina com uma caneta preta. Ambos estão em um ambiente interno com caixas de som ao fundo
Neymar autografando camisa da seleção de Flavio Bolsonaro – (Reprodução / Twitter) (Reprodução/Twitter)

Na televisão, Luiz Bacci também se manifestou diretamente sobre a campanha. Em agosto, durante o Show do Bacci, transmitido pelo YouTube, o apresentador aconselhou Flávio a não participar de uma entrevista no Jornal Nacional. Segundo Bacci, a exposição poderia ser prejudicial ao candidato.

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A presença dessas personalidades no entorno da candidatura mostra diferentes formas de aproximação entre Flávio Bolsonaro e nomes de destaque da música, do esporte e da televisão. Enquanto alguns tornaram público seu apoio, outros aparecem em registros pontuais ou mantêm vínculos políticos anteriores com Jair Bolsonaro, sem confirmar adesão à candidatura do filho.

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