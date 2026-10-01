Ana Castela, Neymar e mais: quais famosos já apareceram ligados à campanha de Flávio Bolsonaro
Entre declarações explícitas de apoio e encontros, personalidades do entretenimento passaram a ser associadas à campanha do candidato do PL
A pouco menos de duas semanas para o primeiro turno, a campanha de Flávio Bolsonaro (PL) vem reunindo, nos últimos meses, manifestações públicas e aproximações com nomes conhecidos da música, do esporte e da televisão. Um dos apoios declarados foi o de Amado Batista. Em julho, o cantor recebeu Flávio em sua propriedade, em Goianápolis, na região metropolitana de Goiânia. Durante o encontro, registrado em vídeos publicados nas redes sociais, Amado afirmou apoiar a candidatura do senador e seu projeto político.
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Zezé Di Camargo também apareceu em registros ao lado de Flávio, mas em uma manifestação direcionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em abril, durante a Expogrande, em Campo Grande (MS), o cantor gravou uma mensagem para Jair e declarou solidariedade ao ex-presidente. O episódio, portanto, não corresponde a uma declaração direta de voto em Flávio.
A última declaração do sertanejo de cunho político se deu em meio a uma homenagem para o amigo Rick, da dupla Rick & Renner, que morreu aos 59 anos após o helicóptero em que estava cair na Serra Catarinense. Durante um show em uma exposição agropecuária, em Cáceres, em 24 de agosto, o sertanejo disse, em uma analogia com a política brasileira: “Que Deus o tenha muito, do seu lado direito. O lado direito é que ficam as coisas boas. É o lado direito que é bom ou não é? O Rick está ao lado direito de Deus e eu espero que o Brasil logo, logo esteja totalmente do lado direito”.
Já Ana Castela foi associada à candidatura após ser fotografada ao lado do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) na Festa do Peão de Barretos. Na imagem, os dois fazem um gesto relacionado ao número 22, utilizado pelo PL. A cantora, entretanto, não declarou apoio a Flávio diretamente, mas gerou especulações sobre sua posição política.
No sertanejo, Gusttavo Lima também aparece no entorno de figuras políticas, mas não há confirmação de uma declaração pública de voto em Flávio. O cantor, no entanto, mantém um histórico de proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em 2022, declarou apoio à reeleição do então presidente e participou de manifestações públicas em favor de sua candidatura. Já em 2026, Gusttavo não confirmou apoio a Flávio. Em setembro, esteve com o governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), e também manifestou apoio ao deputado Bruno Peixoto.
No esporte, Neymar mantém um histórico de proximidade com Jair Bolsonaro. Em 2022, o jogador declarou publicamente apoio à reeleição do então presidente e participou de uma transmissão da campanha, na qual afirmou se identificar com os valores defendidos por Bolsonaro.
Essa relação voltou a aparecer no contexto da campanha de Flávio Bolsonaro. Em junho, o senador publicou um vídeo em defesa de Neymar após declarações de Lula sobre a ausência do jogador em uma convocação da Seleção Brasileira. Em agosto, Flávio encontrou Neymar durante um jogo entre Vasco e Santos, em São Januário, e o jogador autografou uma camisa do candidato. O episódio, porém, não foi acompanhado de uma declaração pública de apoio de Neymar à candidatura de Flávio.
Na televisão, Luiz Bacci também se manifestou diretamente sobre a campanha. Em agosto, durante o Show do Bacci, transmitido pelo YouTube, o apresentador aconselhou Flávio a não participar de uma entrevista no Jornal Nacional. Segundo Bacci, a exposição poderia ser prejudicial ao candidato.
A presença dessas personalidades no entorno da candidatura mostra diferentes formas de aproximação entre Flávio Bolsonaro e nomes de destaque da música, do esporte e da televisão. Enquanto alguns tornaram público seu apoio, outros aparecem em registros pontuais ou mantêm vínculos políticos anteriores com Jair Bolsonaro, sem confirmar adesão à candidatura do filho.