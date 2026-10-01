Ana Castela, Neymar e mais: quais famosos já apareceram ligados à campanha de Flávio Bolsonaro

A pouco menos de duas semanas para o primeiro turno, a campanha de Flávio Bolsonaro (PL) vem reunindo, nos últimos meses, manifestações públicas e aproximações com nomes conhecidos da música, do esporte e da televisão. Um dos apoios declarados foi o de Amado Batista. Em julho, o cantor recebeu Flávio em sua propriedade, em Goianápolis, na região metropolitana de Goiânia. Durante o encontro, registrado em vídeos publicados nas redes sociais, Amado afirmou apoiar a candidatura do senador e seu projeto político.

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Zezé Di Camargo também apareceu em registros ao lado de Flávio, mas em uma manifestação direcionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em abril, durante a Expogrande, em Campo Grande (MS), o cantor gravou uma mensagem para Jair e declarou solidariedade ao ex-presidente. O episódio, portanto, não corresponde a uma declaração direta de voto em Flávio.

Já Ana Castela foi associada à candidatura após ser fotografada ao lado do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) na Festa do Peão de Barretos. Na imagem, os dois fazem um gesto relacionado ao número 22, utilizado pelo PL. A cantora, entretanto, não declarou apoio a Flávio diretamente, mas gerou especulações sobre sua posição política.

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No sertanejo, Gusttavo Lima também aparece no entorno de figuras políticas, mas não há confirmação de uma declaração pública de voto em Flávio. O cantor, no entanto, mantém um histórico de proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em 2022, declarou apoio à reeleição do então presidente e participou de manifestações públicas em favor de sua candidatura. Já em 2026, Gusttavo não confirmou apoio a Flávio. Em setembro, esteve com o governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), e também manifestou apoio ao deputado Bruno Peixoto.

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No esporte, Neymar mantém um histórico de proximidade com Jair Bolsonaro. Em 2022, o jogador declarou publicamente apoio à reeleição do então presidente e participou de uma transmissão da campanha, na qual afirmou se identificar com os valores defendidos por Bolsonaro.

Essa relação voltou a aparecer no contexto da campanha de Flávio Bolsonaro. Em junho, o senador publicou um vídeo em defesa de Neymar após declarações de Lula sobre a ausência do jogador em uma convocação da Seleção Brasileira. Em agosto, Flávio encontrou Neymar durante um jogo entre Vasco e Santos, em São Januário, e o jogador autografou uma camisa do candidato. O episódio, porém, não foi acompanhado de uma declaração pública de apoio de Neymar à candidatura de Flávio.

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Na televisão, Luiz Bacci também se manifestou diretamente sobre a campanha. Em agosto, durante o Show do Bacci, transmitido pelo YouTube, o apresentador aconselhou Flávio a não participar de uma entrevista no Jornal Nacional. Segundo Bacci, a exposição poderia ser prejudicial ao candidato.

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A presença dessas personalidades no entorno da candidatura mostra diferentes formas de aproximação entre Flávio Bolsonaro e nomes de destaque da música, do esporte e da televisão. Enquanto alguns tornaram público seu apoio, outros aparecem em registros pontuais ou mantêm vínculos políticos anteriores com Jair Bolsonaro, sem confirmar adesão à candidatura do filho.