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Cultura

Ana Castela não se cala após crítica ao seu corpo e dá resposta afiada

Cantora deu resposta debochada à internauta que criticou aparência de seu físico

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 15h06 | Atualizado em 13 jul 2026, 15h48
Ana Castela, sem aliança, antes de se apresentar
Ana Castela, sem aliança, antes de se apresentar (Redes Sociais/Instagram)
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Ana Castela não se cala após crítica ao seu corpo e dá resposta afiada Priorizar nos meus resultados Google

Recentemente, a cantora Ana Castela chamou a atenção de internautas nas redes sociais após rebater a um comentário feito sobre seu corpo. Neste domingo, 12, a artista compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo sobre sua rotina de treinos, junto de registros celebrando a própria evolução física após começar a frequentar a academia.

Na postagem, a boiadeira mostrou os resultados do período de dedicação aos exercícios físicos, mas foi surpreendida com a crítica de um internauta sobre seu corpo. “E a bunda nada ainda”, escreveu o perfil. Em resposta, a sertaneja ironizou o comentário: “Mas bunda dá pra crescer, né. O pinto que é difícil, meu amigo”, brincou ela.

Captura de tela de um comentário em rede social: E a bunda nada ainda 😥 e a resposta de anacastelacantora: mas bunda da pra crescer né, o pinto que é difícil meu amigo
Ana Castela rebateu críticas a seu corpo em comentário no Instagram (Reprodução/Instagram)

A troca de farpas rapidamente gerou repercussão entre os fãs da cantora, que elogiaram a resposta de Ana.

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TAGS:
Ana Castela
crítica
Instagram
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