Ana Castela não se cala após crítica ao seu corpo e dá resposta afiada
Cantora deu resposta debochada à internauta que criticou aparência de seu físico
Recentemente, a cantora Ana Castela chamou a atenção de internautas nas redes sociais após rebater a um comentário feito sobre seu corpo. Neste domingo, 12, a artista compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo sobre sua rotina de treinos, junto de registros celebrando a própria evolução física após começar a frequentar a academia.
Na postagem, a boiadeira mostrou os resultados do período de dedicação aos exercícios físicos, mas foi surpreendida com a crítica de um internauta sobre seu corpo. “E a bunda nada ainda”, escreveu o perfil. Em resposta, a sertaneja ironizou o comentário: “Mas bunda dá pra crescer, né. O pinto que é difícil, meu amigo”, brincou ela.
A troca de farpas rapidamente gerou repercussão entre os fãs da cantora, que elogiaram a resposta de Ana.
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