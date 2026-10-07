Ana Castela manda recado para quem deixou de segui-la por causa das eleições

Ana Castela comentou que perdeu seguidores nas redes sociais. “Se for parar de me seguir, me removam também. Porque, até agora, ninguém me removeu”, escreveu a cantora logo após ser criticada pelo posicionamento político nas urnas.

Não é a primeira vez que ela se envolve em discussões políticas. Em agosto, depois de perceber que alguns usuários não a seguiam mais, a cantora também deixou de acompanhá-los. Na ocasião, disse que não via motivo para continuar seguindo quem já havia deixado de acompanhá-la.

A movimentação ganhou maior repercussão depois que a sertaneja apareceu ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) durante a Festa do Peão de Barretos, em 23 de agosto. No registro divulgado pelo parlamentar, os dois aparecem sorrindo e fazendo com as mãos o número 22, do PL.

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