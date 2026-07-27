Ana Carolina se irrita com equipe e interrompe show; saiba motivo

Ana Carolina perdeu a paciência com sucessivos problemas técnicos durante a apresentação realizada na noite de sexta-feira, 24 em Caetité (BA). A cantora precisou interromper o show ao detectar que estava com dificuldades de retorno de áudio da banda.

O contratempo aconteceu enquanto ela cantava É Isso Aí, um de seus maiores sucessos, durante a programação da Festa de Sant’Ana. Com o microfone ligado, a insatisfação da cantora foi ouvida por todos os presentes. Problema enfim solucionado, ela retomou a música por inteiro. Xii…

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