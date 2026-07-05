Ana Carolina leva show que celebra 25 anos de carreira ao Festival de Inverno do Rio

Celebrando as bodas de prata da carreira, a cantora Ana Carolina se apresenta no Festival de Inverno do Rio no fim de julho.

No show, ela revisitará diferentes momentos de sua trajetória por meio de uma narrativa dividida em cinco atos: “A História”, “A Paixão”, “A Memória”, “O Reencontro” e “A Celebração”

Em 26 de julho, a apresentação, que já emocionou mais de 100 mil pessoas pelo país, chega à Marina da Glória com a mesma proposta concebida para a turnê.

O espetáculo costura diferentes fases da artista em uma experiência que reúne sucessos, histórias e canções inéditas.

Continua após a publicidade

Para Ana Carolina, o que mais a emociona é perceber como suas músicas continuam encontrando novos significados na vida das pessoas. “Algumas canções nasceram de um momento muito específico meu, mas depois ganharam outros sentidos, outras histórias, viraram trilha sonora de muita gente. Olhar para esses 25 anos hoje é sentir uma gratidão enorme por tudo o que foi construído”.

A artista acredita que a força de eventos como o Festival de Inverno Rio está justamente na convivência entre diferentes gerações, estilos musicais e públicos.

Continua após a publicidade

“Eu acho muito bonito quando a música cria esse espaço de convivência entre artistas, públicos e gerações diferentes. As pessoas chegam por caminhos diferentes e, de repente, estão todas vivendo uma experiência coletiva”, avalia.

Produzido e idealizado pela PECK, o Festival de Inverno Rio acontece entre os dias 24 de julho e 2 de agosto, na Marina da Glória, reunindo mais de 30 atrações em seis noites de shows.