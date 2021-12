Amor rima com dor: morte de Marília Mendonça comoveu o país em 2021

Marília Mendonça

Cantora e compositora

Com a risada gostosa, a rainha da sofrência mais de uma vez brincou com seu público a respeito de uma piada em forma de meme que viralizara nas redes sociais. Ela mostrava uma menina e um comentário: “Eu tenho 13 anos de idade e quando escuto Marília Mendonça parece que eu já traí, já fui traída, já sofri por amor… E eu nunca beijei na boca”. Com raro dom para transformar as dores da vida em canções sertanejas, e delas produzir sucessos populares, a cantora e compositora goiana virou um fenômeno popular em tempos de internet. No dia em que morreu, 5 de novembro, na queda de um jatinho a caminho de Minas Gerais, ela foi a artista mais ouvida globalmente no Spotify — mais do que Taylor Swift e Adele. Sua morte, tão jovem, aos 26 anos, comoveu o Brasil.

Publicado em VEJA de 29 de dezembro de 2021, edição nº 2770