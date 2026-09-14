Amigos de Erik Marmo organizam vaquinha após incêndio

Erik Marmo teve a casa atingida por um incêndio no domingo, 13. O ator vive em Beverly Hills, na Califórnia, junto com a mulher e os dois filhos. Nas redes sociais, Marmo compartilhou uma vaquinha criada por amigos para ajudar a reconstruir o imóvel.

A iniciativa tem o objetivo de arrecadar 75 mil dólares (cerca de 385 mil reais). Até o final da tarde de segunda-feira, 14, a campanha já arrecadou quase 34 mil dólares (174,8 mil reais). “A família Marmo ficou temporariamente sem teto, e a maioria de seus pertences foi queimada, danificada pela fumaça ou destruída pela água”, diz o texto criado pelos amigos na plataforma GoFundMe.

Nas redes sociais, o ator compartilhou vídeos de um caminhão de bombeiros apagando o incêndio na casa. “A vida nos apresenta circunstâncias que não podemos controlar. Mas podemos escolher como enfrentar essas situações. Cercados por pessoas incríveis, tudo fica mais leve em momentos difíceis”, afirmou ele na postagem em inglês. “Um enorme agradecimento do fundo do meu coração a todos que nos ajudaram a carregar nossos pertences pessoais, nos ofereceram um lugar para ficar, nos enviaram dinheiro, boas energias e amor.”

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Marmo também agradeceu os bombeiros de Beverly Hills e de Los Angeles, a polícia de Beverly Hills, o distrito escolar e a Cruz Vermelha, pela ação contra o incêndio.

O vídeo do incêndio ainda foi compartilhado com a música Eu Era Um Lobisomem Juvenil, da banda Legião Urbana. O ator contou que foi a música que estava ouvindo quando saiu de casa.

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A postagem rendeu apoio de amigos. Danni Suzuki, colega de elenco da sétima temporada de Malhação (2001), escreveu: “Peço que Deus lhe traga entendimento para esse momento. Tudo tem uma razão de acontecer. Importante que vocês estão bem. Que tudo se resolva logo”. “Sinto muito!! Mas graças a Deus vocês estão bem”, complementou a modelo Alessandra Ambrósio.