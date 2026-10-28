Amigo de Virginia entra em briga contra Silvia Abravanel

A polêmica entre Silvia Abravanel e Virginia Fonseca ganhou um novo capítulo após Lucas Guedez, amigo da influenciadora, entrar na discussão. Depois de a filha de Silvio Santos criticar um vídeo de Virginia dançando em uma festa em Miami, nos Estados Unidos, uma internauta levantou suspeitas sobre o marido da apresentadora. “Aqui está o motivo da raiva da Silvia. O marido dela anda curtindo as fotos da Virginia”, escreveu em uma publicação com prints das interações. Nos comentários, Guedez não perdeu a oportunidade de provocar: “É de família ser corna”.

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A declaração repercutiu e levou Rafael Moura, cunhado de Silvia, a se pronunciar. Ele explicou que as curtidas partiram do perfil da dupla musical que integra com Gustavo Moura, marido da apresentadora, mas que é ele quem administra a conta. “A gente segue a Virginia, sim, curte o trabalho da Virginia, sempre está curtindo as publicações dela, normal. Mas queria dizer para vocês que não tem nada a ver com o Gustavo, porque ele nem aqui no Instagram mexe. O Instagram da dupla, eu que mexo”, completou.