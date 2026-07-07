Amigo de Taylor Swift e Travis Kelce reclama por exclusão do casamento

Um amigo de Travis Kelce e Taylor Swift ficou incomodado de não ser convidado para o casamento. Taylor Lewan é ex-jogador de futebol americano, conhece o atleta do Chiefs há uma década e já chegou a sair com os dois algumas vezes. Ele mostrou uma mensagem de áudio, que deletou depois de um tempo, questionando Travis. “Eu só queria saber qual foi o processo para chamar as pessoas, porque estou vendo muitas pessoas aqui e me perguntando como foi tudo. Espero que esteja bem”, disse. Ele mostrou os áudios no podcast Bussin’ With The Boys.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Lewan estava “de boa” sem o convite, porque achava que se tratava de um casamento íntimo, mas quando viu os convidados no sábado, 4, após o evento, se incomodou. “A gente se liga e manda mensagem. Eu vou agir com maturidade, mas eu estou pensando que eu claramente fiz algo de errado na nossa amizade. Tem um ponto cego que eu não estou vendo”, continuou. Apesar disso, publicou uma mensagem parabenizando os dois nas redes sociais.