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Cultura

Amigo de Taylor Swift e Travis Kelce reclama por exclusão do casamento

Casal oficializou a relação na sexta-feira, 3

Por Tatiana Moura 7 jul 2026, 16h10 | Atualizado em 8 jul 2026, 14h18
Taylor Swift, de vestido preto e batom vermelho, posa com o punho cerrado ao lado de três homens, um de camisa camuflada e chapéu, outro de camiseta branca e boné, e um terceiro de camiseta preta e boné. Um quinto homem aparece desfocado ao fundo
Taylor Lewan, Travis Kelce e Taylor Swift (Redes Sociais/Reprodução)
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Um amigo de Travis Kelce e Taylor Swift ficou incomodado de não ser convidado para o casamento. Taylor Lewan é ex-jogador de futebol americano, conhece o atleta do Chiefs há uma década e já chegou a sair com os dois algumas vezes. Ele mostrou uma mensagem de áudio, que deletou depois de um tempo, questionando Travis. “Eu só queria saber qual foi o processo para chamar as pessoas, porque estou vendo muitas pessoas aqui e me perguntando como foi tudo. Espero que esteja bem”, disse. Ele mostrou os áudios no podcast Bussin’ With The Boys.

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Lewan estava “de boa” sem o convite, porque achava que se tratava de um casamento íntimo, mas quando viu os convidados no sábado, 4, após o evento, se incomodou. “A gente se liga e manda mensagem. Eu vou agir com maturidade, mas eu estou pensando que eu claramente fiz algo de errado na nossa amizade. Tem um ponto cego que eu não estou vendo”, continuou. Apesar disso, publicou uma mensagem parabenizando os dois nas redes sociais.

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