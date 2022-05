Amber Heard rebate acusações de Johnny Depp em primeiro depoimento

Amber Heard, ex-esposa de Johnny Depp processada pelo ator, prestou depoimento pela primeira vez desde o início do julgamento, há duas semanas. A atriz rebateu as acusações feitas contra ela, de que teria agredido o ator e mentido sobre abusos domésticos. Ela voltou a acusá-lo de violência e descreveu, muitas vezes comovida, as ocasiões em que ela teria sido agredida. “É horrível para mim ficar sentada aqui por semanas e reviver tudo. Esta é a coisa mais dolorosa e difícil pela qual já passei”, disse no início de seu depoimento. Amber contou ao tribunal que conheceu Johnny Depp durante as gravações do filme Diário de um Jornalista Bêbado e que os dois começaram um relacionamento durante a turnê de divulgação do longa, no final de 2011. “Quando eu estava perto dele me sentia a pessoa mais bonita do mundo inteiro. Ele me fez sentir como um milhão de dólares.”

Descrevendo a relação como um “romance relâmpago”, a atriz contou que logo no começo do namoro Depp se tornou possessivo e controlador. Ela afirmou que não contava a ele sobre os testes nos quais estava envolvida. Disse também que o ator fazia comentários duros quando ela usava vestidos decotados. Amber descreveu episódios em que Depp “explodia” e quebrava coisas, jogava copos, socava paredes e virava mesas.

Outro ponto crucial do depoimento aconteceu quando Amber falou sobre a primeira vez em que Johnny Depp a teria agredido. A atriz disse que estava sentada no sofá e perguntou para o ex-marido sobre a tatuagem no braço, ao qual respondeu estar escrito “Wino”. Heard contou que começou a rir e que Depp deu um tapa em seu rosto. Ela continuou a rir, foi esbofeteada novamente e no terceiro tapa caiu no chão. “Eu sabia que estava errado e tive que deixá-lo. Foi isso que partiu meu coração. Eu não queria deixá-lo.”

Depp está processando Amber por difamação em um processo que corre em Virgínia, Estados Unidos, em decorrência de um artigo escrito por ela em 2018 para o jornal The Washington Post sobre violência doméstica. Divorciados desde 2016, Heard acusa o ex-marido de tê-la agredido em diversos momentos do relacionamento. Enquanto Depp diz que ele era vítima de um relacionamento abusivo com a atriz. O julgamento está previsto para durar cinco semanas e espera-se que Amber Heard dê continuidade ao seu depoimento nos próximos dias.

