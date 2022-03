Amazon fecha compra da lendária MGM por 8,5 bilhões de dólares

Depois de quase um ano de análises burocráticas, a Amazon enfim fechou a compra do Metro-Goldwyn-Mayer, o MGM, um dos mais antigos e tradicionais estúdios de Hollywood. A negociação foi reportada pela primeira vez em maio do ano passado, e estimada em 9 bilhões de dólares, mas a aquisição acabou fechando um pouco abaixo do valor, por 8,5 bilhões, reportou a Variety. Segundo a Amazon, o estúdio complementará os serviços da Amazon Prime Video e da Amazon Studios ao oferecer “uma oferta diversificada de opções de entretenimento para clientes.”

A transação ocorre dois dias após o acordo ser autorizado pelo regulador de mercado da União Europeia. O acordo, porém, ainda estava dependendo da aprovação da Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, que tinha até março para emitir um parecer sobre a transação, informou o Wall Street Journal. Se a FTC não apresentasse contestação legal antes do prazo, a Amazon poderia avançar com o acordo, coisa que não aconteceu até a manhã dessa quinta-feira.

As empresas ainda não divulgaram quem estará à frente do conglomerado, nem se a equipe executiva da MGM, que inclui o chefe de cinema Michael De Luca e o chefe do grupo de televisão Mark Burnett, permanecerão após a fusão. “A MGM tem um legado de quase um século de produção de entretenimento excepcional e compartilhamos seu compromisso de entregar uma ampla gama de filmes originais e programas de televisão para um público global”, disse Mike Hopkins, vice-presidente sênior da Amazon Prime Video e Amazon Studios. “Damos as boas vindas aos funcionários, criadores e talentos da MGM no Prime Video e no Amazon Studios, e esperamos trabalhar juntos para criar ainda mais oportunidades de oferecer narrativas de qualidade aos nossos clientes.” Chris Brearton, diretor de operações da MGM, acrescentou: “Estamos empolgados para que a MGM e suas marcas icônicas, filmes lendários, séries de televisão, e nossa incrível equipe e parceiros criativos se juntem à família Prime Video.”

A história do MGM se mistura com a do próprio cinema. O estúdio foi fundado em 1924 pelo magnata Marcus Loew, ainda durante a época do cinema mudo. Até 1954, a empresa dominou o mercado cinematográfico, e chegou a figurar entre os indicados a melhor filme no Oscar todos os anos durante duas décadas. Em 1981, a United Artists, fundada por Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks e D.W. Griffith, se uniu ao grupo, aumentando ainda mais o império. Com a compra, a Amazon terá em mãos um catálogo de mais de 4 000 filmes para engrossar a plataforma Prime Video, entre eles franquias populares, como James Bond e Rocky. O estúdio também é responsável por grandes produções televisivas, como The Handmaid’s Tale, Fargo e Viking.