Alvo de protestos, show de Ed Sheeran ganha esquema especial de segurança

O show de Ed Sheeran marcado para sábado, 19, na Filadélfia, nos Estados Unidos, contará com esquema especial de segurança. A apresentação no estádio Lincoln Financial Field terá policiamento reforçado, detectores de metais e possíveis revistas em parte do público. A medida ocorre em meio à polêmica envolvendo a demissão de Macklemore da turnê do britânico. O rapper foi retirado das apresentações restantes nos EUA após fazer manifestações pró-Palestina durante um show em Nova Jersey, no início de setembro.

Segundo informações da polícia da Filadélfia ao TMZ, agentes trabalham com a equipe de Sheeran para garantir a segurança do evento. Um número significativo de policiais deve atuar dentro e fora do estádio.

Manifestantes pró-Palestina planejam protestar do lado de fora do local. Dois grupos se uniram para reunir uma multidão em frente ao estádio para que “bilionários, sionistas e fomentadores da guerra” sejam expulsos da cidade.

A apresentação será a primeira da turnê desde a saída de Macklemore, que afirmou ter sido retirado após pressão de responsáveis pelos estádios. Após o afastamento, outras atrações de abertura também deixaram a turnê em solidariedade a Macklemore. Sheeran afirmou que a decisão partiu dos produtores e dos locais dos shows, e não dele.

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