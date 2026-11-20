Almerindo pede para levar Rosenda ao aeroporto: confira resumo de Lá Na Minha Terra nesta sexta-feira, 20/11
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Mario Teixeira
Capítulo 11 no ar dia 20, sexta-feira
O corpo de Padre Honório é enterrado. Rosenda propõe vender suas cabras a Almerindo. Rosenda explica a Almerindo que decidiu ir para São Paulo atrás de Severino. Ismália e Josias tramam para atentar contra Cleópatra, a égua de Cesário. Socorro se aproxima de Damaso. Josias sonda Ezequiel sobre seu trabalho. Celestina dá mais dinheiro a Elias, e questiona o filho sobre a vergonha que sente dela. Ezequiel alerta Josias sobre Celestina. Josias envenena Cleópatra, a mando de Ismália. Marleide procura Celestina para quitar a dívida de Heraldo. Almerindo pede para levar Rosenda ao aeroporto. Almerindo orienta Lourdes a recepcionar Rosenda em São Paulo. Lina e seus irmãos se questionam se Rosenda encontrará Severino.