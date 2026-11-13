Almerindo faz uma proposta a Rosenda: confira resumo de Lá Na Minha Terra nesta sexta-feira, 13/11
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Mario Teixeira
Capítulo 05 no ar dia 13, sexta-feira
Ismália proíbe Cesário de negociar com Lourdes e Elias e arriscar o patrimônio de sua família. Lourdes diz a Elias que seu pai sabe fazer bons negócios. Almerindo afirma a Rosenda que gostaria de viver com ela, e Brícia ouve. Damaso reage ao ver que Socorro os seguia a mando de Almerindo. Rosenda garante que irá esperar a volta de Severino. Almerindo faz uma proposta a Rosenda para lhe enviar a São Paulo, e ela se irrita. Lina e Raimundo se beijam novamente. Damaso e Socorro se aproximam. Rosenda flagra Lina e Raimundo juntos.