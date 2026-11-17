Almerindo enfrenta Rosenda: confira resumo de Lá Na Minha Terra nesta terça-feira, 17/11
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Mario Teixeira
Capítulo 08 no ar dia 17, terça-feira
Ismália anuncia a Cesário que Daniel a convenceu a fechar negócio com Lourdes e Elias. Raimundo afirma a Lina que não quer nada com Socorro. Almerindo enfrenta Rosenda. Almerindo e Rosenda lembram de seu passado. Gofredo insinua a Pastor Geison que Cosminha pode ter atentado contra a vida de Padre Honório. Águeda se incomoda com a interferência de Rosenda em seu acordo com Almerindo. Rosenda afirma a Almerindo que lhe respeita. Lucijane chega a Lavra Seca e encontra Otacília. Celestina ameaça Cesário, lembrando que conhece os segredos do ex-lavrador.