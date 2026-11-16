Almerindo conta a Rosenda sobre o acordo que fez: confira resumo de Lá Na Minha Terra nesta segunda-feira, 16/11
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Mario Teixeira
Capítulo 07 no ar dia 16, segunda-feira
Rosenda volta para casa e descobre que as filhas estão com Almerindo. Lina questiona Jacinta sobre Rosenda e Almerindo. Raimundo se aproxima de Lina, que afirma desprezar o vaqueiro. Rosenda surpreende Lina. Rosenda alerta Lina sobre seu comportamento. Almerindo conta a Rosenda sobre o acordo que fez com Águeda. Biró se esconde no carro de Jacinta quando Gofredo chega. Jacinta repreende Gofredo por estar no cabaré. Rosenda afirma a Almerindo que não é sua amiga. Rosenda pensa em Severino. Ismália é rude com Alice, e Cesário questiona a mulher. Heraldo e Josélia cancelam o crédito de Lucijane, e decidem mandar a menina para Lavra Seca. Águeda confronta Almerindo sobre o trabalho que lhe ofereceu.