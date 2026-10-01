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Cultura

Aline Mineiro toma decisão sobre namoro com comerciante que agrediu jovem

Influenciadora confirmou fim do namoro nas redes sociais

Por Flávio Monteiro 1 out 2026, 13h46
Aline Mineiro
A influenciadora Aline Mineiro (Reprodução/Instagram)
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Aline Mineiro toma decisão sobre namoro com comerciante que agrediu jovem Priorize VEJA no Google

A influenciadora Aline Mineiro terminou seu relacionamento com o comerciante Nelson Neto na última quarta-feira, 30. Em uma publicação feita no Instagram, Aline afirmou que “sair de um relacionamento com um narcisista é um dos maiores livramentos que existe”, embora não tenha citado diretamente Nelson.

Seguidores da influenciadora já haviam notado que ela apagou todas as fotos com Nelson das redes sociais. O casal ganhou os holofotes em agosto, quando o comerciante agrediu um jovem em um condomínio na zona sul de São Paulo.

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