Aline Mineiro toma decisão sobre namoro com comerciante que agrediu jovem

A influenciadora Aline Mineiro terminou seu relacionamento com o comerciante Nelson Neto na última quarta-feira, 30. Em uma publicação feita no Instagram, Aline afirmou que “sair de um relacionamento com um narcisista é um dos maiores livramentos que existe”, embora não tenha citado diretamente Nelson.

Seguidores da influenciadora já haviam notado que ela apagou todas as fotos com Nelson das redes sociais. O casal ganhou os holofotes em agosto, quando o comerciante agrediu um jovem em um condomínio na zona sul de São Paulo.

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