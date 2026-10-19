Alika se emociona com a constatação de sua gravidez: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta segunda-feira, 19/10
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 177 – dia 19, segunda-feira
Alika se emociona com a constatação de sua gravidez. Teresa, Onildo e Salma se despedem de Niara, Tonho e Omar. Mirinho e Virgínia retornam para a casa de engenho, e o rapaz descobre que Tonho foi atrás de Alika. Mirinho confessa a Manoel que planeja vender o engenho e fugir de Barro Preto. Graça tenta animar Virgínia. Menemi treina as mulheres para a luta. Liderados por José/Zambi, Akin, Ladisa e Dumi, os rebeldes iniciam a tomada do palácio em Batanga. Binta fica furiosa com Pascoal. Jendal faz uma proposta a Alika, que acaba revelando sua gravidez ao rei.