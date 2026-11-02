Alika se desespera: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta segunda-feira, 02/11

Jendal garante a Menemi que Alika será apresentada ao povo de Batanga como sua nova rainha. Niara se emociona ao chegar ao local em que Cayman foi assassinado. Chinua explica a Menemi que Alika aceitou se casar Jendal para salvar a vida de seu filho com Tonho. Niara, José/Zambi, Omar e Tonho assistem ao pronunciamento de Jendal, que apresenta ao povo a rainha Alika. Jendal localiza Niara, Omar e Tonho entre a população, e ordena que Pascoal e Nuru os prendam. Menemi impede que Jendal atente contra Alika. Jendal alerta Campbell e Mackenzie sobre a presença de Niara, Omar e Tonho. Menemi resgata Niara e seus companheiros. Niara reencontra Dumi e Kênia. José/Zambi recebe uma carta de Teresa. Menemi repara no amuleto de Tonho. Jendal ameaça a vida de José/Zambi, Niara, Omar e Tonho, e Alika se desespera.