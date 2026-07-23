Alika questiona Malungo: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta quinta, 23
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 102 – quinta-feira, 23
Alika questiona as intenções de Malungo ao saber que ele a procurou a mando de Jendal. Malungo garante a Alika que está a seu lado e de Niara, e que não revelará seu paradeiro a Jendal. Geralda sonda Belmira sobre Carrapato. Mirinho se impressiona com a postura de Manoel em relação a Ana Maria. Fátima finge passar mal para influenciar Salma a se casar com Fuad. Fortunato reprova o namoro de Manoel com Ana Maria, e Maria Helena apoia o filho. Jendal comenta com Chinua que espera notícias de Malungo. Tonho teme que seu relacionamento com Alika não tenha futuro.