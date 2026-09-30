Alika e Tonho confessam sua paixão: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta quinta-feira, 30/09
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 161 – quarta-feira, 30
Jendal chega a Recife. Alika tem um pesadelo com Jendal. Fátima se desespera por Fuad ter recusado Salma como esposa. Após destratos de Graça e Virgínia, Mundica decide deixar o engenho. Miguel pede perdão a Salma, que garante ao pai que ele não deve se preocupar com a rejeição de Fuad a seu casamento. Alika insinua a Omar que Salma está livre para viver um novo amor. Omar se declara para Salma. Jendal encontra Malungo no hotel. Alika e Tonho confessam sua paixão. Sebastião nega um emprego para Mundica na prefeitura, e Alika/Lúcia ajuda a moça. José chega a Batanga e encontra Chinua. Jendal atira Malungo de um penhasco.