Alika consegue fugir de Jendal: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta segunda-feira, 26/10

Jendal e Alika se hospedam em Lisboa. Bartô teme perder o cargo de prefeito de Barro Preto. Graça se encanta com Mauro. Mirinho conta a Virgínia que foi desmascarado por Sebastião. Dona Menina afirma a Ana Maria que Mirinho não prejudicará a irmã. Sebastião provoca Mirinho sobre sua paternidade, e o rapaz confronta Virgínia. Alika consegue fugir de Jendal e o denuncia à polícia portuguesa, mas Nuru captura novamente a princesa. Nilo pede perdão a Caetana em nome de Severino. Carrapato visita Geralda. Mirinho flagra Ana Maria com Januário. O povo de Batanga ataca Binta.