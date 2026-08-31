Alika comemora: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta segunda-feira, 31
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 135 – segunda-feira, 31/08
Alika comemora a notícia do apoio da rainha Menemi e planeja seu retorno a Batanga, enquanto Tonho se preocupa. Chinua conta a Kênia que Dumi foi encontrado com vida. Tonho revela a Caetana a verdadeira história de Alika. Carrapato se insinua para Geralda. Omar conversa com Onildo sobre a importância do retorno de Niara e Alika a Batanga. Caetana questiona Tonho sobre seu compromisso com o povo de Barro Preto. Sebastião encontra a carta sobre Ritinha, e Marta acaba descobrindo que a menina é filha de Diógenes. Akin anuncia a Dumi que Kênia foi obrigada a se casar com Pascoal.