Alika chega a Batanga: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta quarta-feira, 28/10
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 185 – dia 28, quarta-feira
Alika enfrenta Jendal, que ataca seu amor por Tonho. Mirinho confidencia seus planos de fuga para Manoel. Belmira teme perder Ritinha, e Viriato conforta a sobrinha. Binta humilha Pascoal. Maria Helena envia uma carta a Dôra, pedindo que a amiga interceda por ela junto a Manoel. Sebastião e Bartô desconfiam do real paradeiro de Maria Helena. Mirinho tenta se desvencilhar de Virgínia, que deseja uma viagem de lua-de-mel. Dona Menina prevê o destino de Januário. Carrapato pede que Geralda cozinhe para seu bando. Alika chega a Batanga, e fica horrorizada com o estado de seu povo.