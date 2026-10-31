Alika aceita se casar com Jendal: confira resumo de A Nobreza Do Amor neste sábado, 31/10
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 188 – dia 31, sábado
Alika aceita se casar com Jendal para proteger o filho que espera. Pascoal informa a Jendal que Binta conseguiu fugir de Batanga com ajuda ligada aos ingleses. Jendal confronta Campbell e descobre que o britânico firmou acordos com a ex-rainha. Marta e Dôra se surpreendem ao ver uma foto de Maria Helena ao lado do pianista Murilo em uma revista. Fortunato decide ir atrás da ex-esposa. Sebastião é recebido de volta na pensão. Mirinho comemora a perspectiva de enriquecer com a venda do engenho. Menemi parte para Batanga para exigir a libertação de Alika. Tonho, Niara e Omar chegam secretamente ao reino para se unir à resistência. Jendal se prepara para apresentar Alika ao povo como sua futura rainha, mas é surpreendido pela chegada de Menemi, que exige a libertação imediata da princesa.