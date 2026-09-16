Alice Carvalho desabafa por série ‘Cangaço Novo’ ser cancelada
Produção brasileira teve duas temporadas
Protagonista de Cangaço Novo, Alice Carvalho fez um desabafo após a decisão da plataforma Prime Video de não renovar a série brasileira após duas temporadas. A atriz, que interpreta Dinorah na produção, lamentou o cancelamento e agradeceu aos colegas pelo trabalho.
“Os vaqueiros encontraram o coração de milhares mundo a fora e foi inesquecível, definitivamente… O resto é história para contar para os netos. Este sertão teve vez, voz e cor. Cosmopolita, quente e belo. Quando as histórias são contadas por quem tem paixão e propriedade, dá no que deu. Da nossa família vaqueiro para a tua: obrigada”, escreveu Alice na legenda de um carrossel de fotos publicado nas redes sociais.
Lançada em 2023, Cangaço Novo acompanha a história de um bancário de São Paulo que vira um cangaceiro após descobrir que é herdeiro de um legado no sertão nordestino.
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