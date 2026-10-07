Alice Carvalho: ‘a gente vai entendendo a complexidade do país de maneira mais histórica’

No próximo ano Alice Carvalho estreará como Marta, na cinebiografia que promete dar conta da vida da jogadora. Para o papel, ela precisou aprender um pouco de sueco, por conta do período que a atleta morou no país europeu. “Marta (filme) tem um pedaço muito importante, dramaturgicamente falado, em inglês e em sueco. Ralei, mas é uma maneira de colocar o exercício da profissão de atriz à prova e modifica o jeito que a gente olha para esse ofício sempre”, disse ela, que representou o país no Oscar desse ano, com O Agente Secreto.

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A atriz conversou com Wagner Moura, que precisou aprender espanhol do zero para Narcos, e Gabriel Leone, que começou a ganhar destaque em produções do exterior, como em Senna. “Quando chega num cinema ou numa cultura que tem uma outra língua dominante, a gente sempre vai ser brasileiro dentro daquela situação. Isso é uma coisa que tenho aprendido nas minhas conversas com Wagner e Leone”.

Com os dois pés no sertão

Alice reúne diversas produções que se passam em Pernambuco, sua terra natal, e no interior nordestino, como Cangaço Novo, O Agente Secreto, Marta, e o mais recente lançamento, Delegado. Para a atriz, falta falar sobre nomes da região no cinema. “A gente conta muito pouco as histórias das nossas grandes ídolas fora dos grandes centros econômicos, por isso estou muito feliz com Marta”, afirmou.

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A personagem em Delegado, série do Canal Brasil que estreia no dia 30 de outubro, é uma idealista que sonha em transformar Recife com a Polícia Civil. “Débora, ela é apaixonada, vive a ferro e fogo, então o primeiro encontro dela com a realidade sucateada e precária das delegacias da Segurança Pública do Recife me lembra o final da minha adolescência”, expôs.

Por fim, a atriz vê semelhanças na vida pessoal com Débora por conta da ideologia trazida por ambas. “Cntinuo muito aguerrida, mas acho que os anos vão se passando e a gente vai entendendo a complexidade do nosso país de uma maneira mais histórica e mais analítica”.

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