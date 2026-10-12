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Cultura

Alexandre Frota volta à Globo em papel ligado com segurança pública

Ator foi escalado para sexta temporada de 'Arcanjo Renegado'

Por Giovanna Fraguito 12 out 2026, 18h29
Alexandre Frota -
Alexandre Frota -  (Reprodução/Instagram)
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Alexandre Frota, 62, foi confirmado no elenco da sexta temporada de Arcanjo Renegado, série do Globoplay, no papel do general Perseu Guedes, secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. As gravações dos futuros episódios começaram na última semana, no Rio de Janeiro, quando parte do elenco esteve reunida no Palácio Guanabara.

Idealizada e criada por José Júnior, a série acompanha a trajetória de Mikhael (Marcello Melo Jr.), um sargento de uma equipe de elite do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) em meio a intensos conflitos de segurança pública, corrupção policial e disputas políticas. Enquanto a sexta temporada entra em preparação, a quinta tem estreia prevista para novembro.

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