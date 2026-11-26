Retornando às telas do cinema após sete anos, Alexandre Avancini assina a direção de Loucos Amores Líquidos, que estreia nesta quarta-feira, 26. Aos 61 anos, o diretor – que carrega o sobrenome do lendário Walter Avancini (1935-2001) – conversou com a coluna GENTE sobre a produção, o afastamento do mercado brasileiro após mudança para Los Angeles e o envolvimento em projetos de gêneros distintos dos usualmente vistos no Brasil.

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O que te atraiu para a direção de Loucos Amores Líquidos? O convite da Daíse Amaral para fazer uma comédia romântica, que é um gênero gostoso de fazer. E ainda tem o plus do projeto ser filmado na Itália, o que me atraiu ainda mais. Adoro a Itália, nenhum local é melhor para uma comédia romântica do que aquele país. Até brinco com a Daíse ao falar que que ela me ajudou na contratação do elenco, que conta com Paulo Betti, Eriberto Leão, Marcos Pasquim, Marina Moschen, já que a proposta era: “Você quer filmar comigo na Itália?”. Isso foi um atrativo forte.

Sua carreira no cinema era restrita a filmes com temática religiosa. Sentiu alguma diferença na mudança de gênero? Não senti tanta mudança por já ter trabalhado com comédia na TV anteriormente, foi uma transição fácil para mim. Já fiz várias comédias na Globo, algumas até rasgadas. Essa é uma comédia um pouco mais chique, mais elegante.

Esse é o seu retorno ao cinema após sete anos. Por que passou tanto tempo afastado? Na verdade, não fiquei afastado. Me mudei para Los Angeles e tenho série de projetos que estou tocando na cidade. Só que me mudei em 2019, e logo após isso veio a pandemia, o que acabou parando tudo. Mas continuo correndo atrás dos meus projetos. No ano passado fiz A Vida de Jó, série da Record, o hiato não foi tão grande.

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A adaptação a Los Angeles foi complicada? O timing não foi perfeito. O mercado ficou parado dois anos por causa da Covid, depois teve greve dos roteiristas, greve dos atores… Ainda está em um processo de recuperação, mas nos Estados Unidos o processo foi mais célere. Em termos de audiência, as pessoas recuperaram o hábito e voltaram aos cinemas mais rápido. Meus projetos já bateram várias vezes na trave, é uma questão de persistência, de continuar. São várias reuniões por semana, todas diferentes, para alcançar o objetivo. É algo que demora mesmo.

O que te motivou a voltar a trabalhar em produções bíblicas, como A Vida de Jó? A minha relação com a Record sempre foi boa, graças a Deus. Eu sou cristão, então gosto de fazer produções bíblicas. Quando surgiu o convite, aceitei . Foi uma experiência maravilhosa, e fomos bem recebidos pela audiência. Chegamos a ocupar o 3º lugar geral na Disney+, junto a projetos americanos. A alta demanda pela temática bíblica ou religiosa está em alta no mercado mundial, e isso é um grande atrativo da obra . Hoje tem muitas pessoas fazendo dinheiro nos EUA com isso.

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Você tem uma história de zumbis no Rio de Janeiro, e outra sobre a guerra da Ucrânia. São trabalhos que destoam do que havia feito anteriormente. Abrir esse novo leque de opções foi uma das motivações para ir a Los Angeles? É isso. O leque aqui no Brasil é limitado em termos de gênero. Tenho um projeto chamado Zombie Rio, outro de terror chamado Parabellum. Comecei com terror por ser um gênero mais fácil para mim, e é um gênero universal que está sempre em alta no mercado americano e é tradicionalmente feito pelos pequenos produtores. Outra produção na qual estou trabalhando é um filme sobre as mulheres na Guerra da Ucrânia, história que me interessou. Também estou produzindo um projeto sobre a guerra do Vietnã, com gravações aqui no Brasil — é mais barato filmar aqui do que ir para os Estados Unidos.

Estar imerso no maior mercado de cinema do mundo te mudou de alguma forma? Me deu um conhecimento mais profundo da mecânica de fazer cinema nos Estados Unidos, que é bem diferente do Brasil, tanto na parte de produção quanto de atuação. Quando fui fazer Jó, fiz questão de trazer atuação mais de cinema, com mais reações, e funcionou bem.

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O mercado tem resistência a estrangeiros? Eles estão bem abertos. Meus projetos já bateram na trave várias vezes. Às vezes de estarmos com o contrato pronto, mas terminar travado por questões que não posso abrir aqui. A coisa do zumbi no Rio de Janeiro chamou a atenção, foi bem recebido. Se veem a possibilidade de ganhar dinheiro, ficam abertos.

Aceitaria voltar a trabalhar em novelas? Aceitaria um projeto bacana. Cresci fazendo novela. Claro que seriado é mais gostoso de fazer, tem mais tempo de filmagem, mas fico aberto a tudo, até teatro. De vez em quando alguém me sonda para o teatro. Estamos caminhando.

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