Alex Escobar passa por cirurgia para retirada de tumor após susto na Copa

O apresentador Alex Escobar passou por uma cirurgia para retirar um tumor de aparência benigna no timo, órgão localizado na região do tórax e ligado ao sistema imunológico. O procedimento foi realizado nesta quinta-feira, 6, na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. A cirurgia transcorreu com sucesso e o jornalista passa bem.

O tumor foi descoberto após Escobar passar mal durante a cobertura da Copa do Mundo, em junho, quando apresentou dificuldade para falar ao vivo no

Encontro, diretamente de Nova Jersey, nos Estados Unidos. De volta ao Brasil, ele recebeu o diagnóstico de miastenia gravis, doença autoimune que afeta a comunicação entre nervos e músculos, comprometendo principalmente a fala e a mastigação. A expectativa da equipe médica é que a retirada do tumor contribua para o controle dos sintomas.

Após a cirurgia, Escobar usou as redes sociais para refletir sobre o período de recuperação. “Esse é um ano de ensinamentos, de pausas forçadas que obrigam a refletir, lidar com adversidade, respirar fundo, lutar, desabafar, chorar, se levantar. Não foi nada fácil me despedir da Copa e sem saber o que eu tinha. A volta pra casa no avião com muitas dúvidas, o diagnóstico que mostrava que a luta seria grande”, escreveu o apresentador, agradecendo o apoio recebido e demonstrando confiança no retorno às atividades.

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