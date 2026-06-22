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Cultura

Alex Escobar passa mal ao vivo na TV Globo e precisa ser afastado da Copa

Apresentador fez participação no ‘Encontro’ nesta segunda-feira, 22

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 14h49 | Atualizado em 22 jun 2026, 18h07
Alex Escobar
Alex Escobar (TV Globo/Divulgação)
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Alex Escobar passa mal ao vivo na TV Globo e precisa ser afastado da Copa Priorize VEJA no Google

Alex Escobar passou mal ao vivo enquanto estava numa entrada no Encontro com Patrícia Poeta, na TV Globo, na manhã desta segunda-feira, 22. Após episódio de pressão baixa, ele precisou ser afastado da programação de cobertura da Copa pela emissora nos Estados Unidos.

Durante entrada com Patrícia Poeta, Alex apresentou voz trêmula e dificuldade para falar sobre a possível volta de Neymar à seleção, chegando a interromper a fala brevemente, como se perdesse o raciocínio. Patricia ainda brincou com ele dizendo que o colega não apareceu comendo ou apresentando alguma guloseima do café da manhã americano, como nas outras ocasiões. Alex, seco nas palavras, disse: “Não, dessa vez não tem mesmo”.

A TV Globo confirmou que o jornalista passou mal por causa de um “pico de pressão” ligado ao calor nos Estados Unidos. Quem assume seu lugar nesta semana é Fred Bruno, que assumirá sozinho o Globo Esporte.

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Na cobertura da Copa do Mundo de 2026, o trabalho de Escobar tem se destacado pela combinação entre informação, leveza e proximidade com o torcedor. Enviado aos países-sede pela Globo, ele comanda edições do Globo Esporte diretamente dos Estados Unidos ao lado de Fred, como uma ponte entre os bastidores do Mundial e o público brasileiro. Com seu estilo descontraído, ajuda a traduzir o clima da competição para além dos resultados em campo, valorizando histórias de torcedores, curiosidades culturais e os momentos que dão cor ao torneio, sem abrir mão da informação esportiva.

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