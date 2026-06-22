Alex Escobar passa mal ao vivo na TV Globo e precisa ser afastado da Copa

Alex Escobar passou mal ao vivo enquanto estava numa entrada no Encontro com Patrícia Poeta, na TV Globo, na manhã desta segunda-feira, 22. Após episódio de pressão baixa, ele precisou ser afastado da programação de cobertura da Copa pela emissora nos Estados Unidos.

Durante entrada com Patrícia Poeta, Alex apresentou voz trêmula e dificuldade para falar sobre a possível volta de Neymar à seleção, chegando a interromper a fala brevemente, como se perdesse o raciocínio. Patricia ainda brincou com ele dizendo que o colega não apareceu comendo ou apresentando alguma guloseima do café da manhã americano, como nas outras ocasiões. Alex, seco nas palavras, disse: “Não, dessa vez não tem mesmo”.

A TV Globo confirmou que o jornalista passou mal por causa de um “pico de pressão” ligado ao calor nos Estados Unidos. Quem assume seu lugar nesta semana é Fred Bruno, que assumirá sozinho o Globo Esporte.

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Na cobertura da Copa do Mundo de 2026, o trabalho de Escobar tem se destacado pela combinação entre informação, leveza e proximidade com o torcedor. Enviado aos países-sede pela Globo, ele comanda edições do Globo Esporte diretamente dos Estados Unidos ao lado de Fred, como uma ponte entre os bastidores do Mundial e o público brasileiro. Com seu estilo descontraído, ajuda a traduzir o clima da competição para além dos resultados em campo, valorizando histórias de torcedores, curiosidades culturais e os momentos que dão cor ao torneio, sem abrir mão da informação esportiva.

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