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Cultura

Alex Escobar ganha surpresa da família na volta à Globo após 98 dias

Apresentador surgiu sorridente na programação nesta segunda-feira, 28

Por Giovanna Fraguito 29 set 2026, 11h11 | Atualizado em 29 set 2026, 11h12
Alex Escobar
Alex Escobar  (Reprodução/Instagram)
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Alex Escobar ganha surpresa da família na volta à Globo após 98 dias Priorize VEJA no Google

Alex Escobar apresentou o Globo Esporte pela primeira vez desde que passou mal ao vivo durante a cobertura da Copa do Mundo. O apresentador esteve no ar nesta segunda-feira, 28, com uma camisa branca escrito “saúde!”. “98 dias depois! Voltando devagarzinho, pode ser que um dia ou outro tenha que me ausentar por causa do tratamento, mas estou muito feliz de estar aqui hoje, voltando ao Globo Esporte que gosto tanto de fazer”, disse ele em conversa com a jornalista Mariana Gross.

Nos bastidores, o apresentador comemorou o momento ao lado de amigos e familiares. “Voltei. Dia esperado, muito desejado. Depois do programa teve surpresinha da equipe e da minha família amada. Tudo organizado por minha parceira na Copa do Mundo, Luana Montone. Meu coração está cheio de gratidão à TV Globo que me deu suporte médico e emocional, me abraçou com carinho num momento de enorme fragilidade”, escreveu ele no Instagram.

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