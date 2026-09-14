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Cultura

Alex Escobar fala sobre futuro na Globo após problema de saúde

Apresentador foi diagnosticado com miastenia gravis

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 00h10
Homem careca de pele clara e barba grisalha, vestindo blazer azul-marinho e camiseta preta, sorri gentilmente para a câmera. O fundo desfocado mostra um ambiente externo com estruturas claras e folhagens secas
Alex Escobar (Instagram/Reprodução)
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Alex Escobar contou que voltará à TV Globo gradualmente após ser diagnosticado com miastenia gravis, uma doença autoimune rara. Segundo o apresentador, a retomada começará nos bastidores, antes de participar de programas-piloto para avaliar a resposta do organismo à rotina de trabalho.

Ainda em tratamento e com a medicação em fase de ajuste, Alex afirmou que poderá ter novos episódios de dificuldade na fala. “Os médicos dizem que a gente vai chegar num momento em que vai haver um ajuste de medicamento em que eu não vou ter mais sintoma. Esse momento não chegou totalmente ainda”, afirmou Escobar, em entrevista ao Fantástico, neste domingo, 13. Na sequência, pediu compreensão do público: “Eu só vou precisar de 30 segundinhos para que tudo volte ao normal. Então, não se assustem”.

O diagnóstico veio após um episódio de dificuldade para falar durante uma transmissão ao vivo na cobertura da Copa do Mundo, nos Estados Unidos. Exames também identificaram um tumor no timo, glândula localizada no centro do tórax, que foi retirado por cirurgia.

Inicialmente, os médicos suspeitaram de esclerose múltipla. De volta ao Brasil, Escobar consultou um neurologista, que identificou a miastenia gravis. A doença afeta a comunicação entre nervos e músculos e pode provocar fraqueza muscular e dificuldades para falar, mastigar e engolir.

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Ao comentar a descoberta do tumor, Escobar resumiu o sentimento com uma frase: “Fui salvo pelo gongo. O gongo se chama miastenia”.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

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