Alex Escobar atualiza estado de saúde após cirurgia

Alex Escobar falou pela primeira vez sobre sua recuperação após passar por uma cirurgia para retirada de um tumor de aparência benigna no timo, realizada no dia 6 de agosto. Afastado da televisão desde junho, o apresentador afirmou que ainda não tem previsão para retomar o trabalho.

“Gente boa, a vida tem seus mistérios, desafios, dúvidas, mas é muito boa. Passando para dizer que ainda tenho uma estrada a percorrer até que volte tudo ao normal. Vou ficar bem, só preciso de tempo. Vou ficar bem, só preciso de tempo. Já estive na escuridão de nem saber o que tinha e hoje sei o que tenho e confio nos médicos que me guiam pra superar. Confio em Deus que me guia pelos caminhos espirituais, não me desampara”, escreveu nas redes sociais.

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O problema de saúde foi descoberto após Escobar passar mal ao vivo durante a cobertura da Copa do Mundo, em junho. Após retornar ao Brasil e realizar exames, ele foi diagnosticado com miastenia, uma doença autoimune que pode afetar funções musculares, incluindo fala e mastigação.

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Na publicação, ele também agradeceu o apoio recebido da família, dos amigos, dos fãs e da Globo. “Me alimento de amor em cada mensagem de amigos, de gente que nem conheço pessoalmente, de cada visita, do amor dos meus pais, da minha filha, dos meus filhos, da minha mulher que tem sido meu pilar, minha fortaleza. Nesse tempo, tenho estado atento ao que agradecer, mais do que questionar”, escreveu na legenda de um carrossel de fotos ao lado da família e amigos.

Ao mencionar o retorno de Luís Roberto ao trabalho após enfrentar problemas de saúde, disse ter se inspirado no colega. “Ele também teve seus desafios, grandes! E está de volta. Me inspirando. Até já, gente boa! Volto já. Quando der, quando for o tempo certo. E quando isso acontecer, por favor, me abracem! Muito. Estou morrendo de saudade”, concluiu.

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