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Cultura

Alessandra Negrini prepara retorno à Globo após quatro anos

Último trabalho da atriz na emissora foi em 'Travessia'

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 13h26
Mulher de cabelos longos e escuros, usando óculos de armação preta, sorri levemente para a câmera. Ela veste uma blusa clara e está em um ambiente com parede de madeira e um abajur aceso à direita
Alessandra Negrini (Instagram/Reprodução)
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A atriz Alessandra Negrini está de volta às novelas da Globo. Aos 56 anos, ela foi escalada para a próxima novela das 19h da emissora, escrita por Daniel Ortiz e ainda com título provisório de Elas que lutem. Ambientada em São Paulo, a trama tem estreia prevista para março de 2027, quando deverá substituir Por Você. Negrini estará entre os principais nomes do elenco, mas detalhes sobre sua personagem ainda não foram divulgados.

O retorno acontece quatro anos depois de sua última novela, Travessia (2022), de Glória Perez. Na produção, a atriz interpretou Guida, personagem que fazia parte do núcleo central da história. Antes de voltar à TV aberta, Negrini também poderá ser vista na série Democracia Corinthiana, produção da HBO que reúne ainda Humberto Carrão e Marco Ricca. A informação foi divulgada pelo jornal Extra.

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