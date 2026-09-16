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Cultura

Além do mito: Filme da Apple sobre a histórica conquista do Everest ganha primeiro trailer

Genden Phuntsok interpreta o lendário montanhista Tenzing Norgay no longa da Apple Original Films, que estreia em 16 de outubro

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 16h08
Dois homens, um branco e outro asiático, com roupas de frio azuis e gorros, em uma paisagem montanhosa coberta de neve e gelo
Tom Hiddleston e Genden Phuntsok no filme 'Tenzing' (Apple Original Films/Divulgação)
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A Apple Original Films divulgou nesta quarta-feira, 16, o trailer de Tenzing, longa dirigido por Jennifer Peedom que reconstitui a trajetória de Tenzing Norgay, montanhista que entrou para a história ao alcançar o cume do Monte Everest ao lado do neozelandês Edmund Hillary. Interpretado por Genden Phuntsok, o personagem divide a tela com Tom Hiddleston, que vive Hillary, em uma produção com estreia mundial marcada para 16 de outubro no Apple TV.

Baseado em fatos reais, o filme acompanha a preparação para a histórica expedição britânica ao Everest e o esforço de Tenzing para ser reconhecido como integrante da equipe de escalada, e não apenas como membro do grupo de apoio. Nesse processo, ele conta com o incentivo da mulher, Dawa (Thinley Lhamo), e com a ajuda de Jill Henderson (Caitríona Balfe), secretária da expedição. As duas personagens desempenham papel importante na articulação para que o montanhista seja levado a sério pelo Coronel John Hunt, interpretado por Willem Dafoe.

A narrativa também explora a diferença de significado atribuída à montanha por seus protagonistas. Para os escaladores ocidentais, o Everest aparece como um desafio a ser vencido; para Tenzing, o local é Chomolungma, uma entidade sagrada associada à deusa-mãe. O contraste coloca em primeiro plano questões culturais e sociais que vão além da própria escalada, em uma expedição atravessada por hierarquia, ambição e relações de poder.

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A história culmina na ascensão ao ponto mais alto do planeta, mas Tenzing procura deslocar o foco do feito esportivo para a relação construída entre dois homens de origens e visões de mundo distintas. Em condições extremas, Tenzing e Hillary desenvolvem uma relação baseada na confiança e no respeito mútuo, enquanto o montanhista nepalês vê se concretizar um objetivo que combina realização pessoal e dimensão espiritual.

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Sob direção de Jennifer Peedom, premiada cineasta conhecida por trabalhos ligados ao universo do montanhismo, Tenzing tem roteiro de Luke Davies, a partir de uma história desenvolvida por Davies e Peedom. A produção reúne Jennifer Peedom, Luke Davies, Desray Armstrong e a See-Saw Films, com Liz Watts, Iain Canning e Emile Sherman entre os produtores da companhia. Norbu Tenzing, Simon Gillis e David Michôd estão entre os produtores executivos.

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