Além do mito: Filme da Apple sobre a histórica conquista do Everest ganha primeiro trailer

A Apple Original Films divulgou nesta quarta-feira, 16, o trailer de Tenzing, longa dirigido por Jennifer Peedom que reconstitui a trajetória de Tenzing Norgay, montanhista que entrou para a história ao alcançar o cume do Monte Everest ao lado do neozelandês Edmund Hillary. Interpretado por Genden Phuntsok, o personagem divide a tela com Tom Hiddleston, que vive Hillary, em uma produção com estreia mundial marcada para 16 de outubro no Apple TV.

Baseado em fatos reais, o filme acompanha a preparação para a histórica expedição britânica ao Everest e o esforço de Tenzing para ser reconhecido como integrante da equipe de escalada, e não apenas como membro do grupo de apoio. Nesse processo, ele conta com o incentivo da mulher, Dawa (Thinley Lhamo), e com a ajuda de Jill Henderson (Caitríona Balfe), secretária da expedição. As duas personagens desempenham papel importante na articulação para que o montanhista seja levado a sério pelo Coronel John Hunt, interpretado por Willem Dafoe.

A narrativa também explora a diferença de significado atribuída à montanha por seus protagonistas. Para os escaladores ocidentais, o Everest aparece como um desafio a ser vencido; para Tenzing, o local é Chomolungma, uma entidade sagrada associada à deusa-mãe. O contraste coloca em primeiro plano questões culturais e sociais que vão além da própria escalada, em uma expedição atravessada por hierarquia, ambição e relações de poder.

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A história culmina na ascensão ao ponto mais alto do planeta, mas Tenzing procura deslocar o foco do feito esportivo para a relação construída entre dois homens de origens e visões de mundo distintas. Em condições extremas, Tenzing e Hillary desenvolvem uma relação baseada na confiança e no respeito mútuo, enquanto o montanhista nepalês vê se concretizar um objetivo que combina realização pessoal e dimensão espiritual.

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Sob direção de Jennifer Peedom, premiada cineasta conhecida por trabalhos ligados ao universo do montanhismo, Tenzing tem roteiro de Luke Davies, a partir de uma história desenvolvida por Davies e Peedom. A produção reúne Jennifer Peedom, Luke Davies, Desray Armstrong e a See-Saw Films, com Liz Watts, Iain Canning e Emile Sherman entre os produtores da companhia. Norbu Tenzing, Simon Gillis e David Michôd estão entre os produtores executivos.