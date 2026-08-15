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Cultura

Além de Virginia, as rainhas de bateria que duraram só um ano na Grande Rio

Influenciadora deixou o cobiçado cargo após um carnaval repleto de polêmicas

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 ago 2026, 10h00 | Atualizado em 17 ago 2026, 10h16
Virginia, rainha de bateria da Grande Rio
Virginia, rainha de bateria da Grande Rio (Instagram @virginia/Reprodução)
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Além de Virginia, as rainhas de bateria que duraram só um ano na Grande Rio Priorizar nos meus resultados Google

A Grande Rio construiu uma tradição de trocar frequentemente de rainha de bateria, passando por uma sequência de celebridades ano após ano. Talvez por isso nem chame tanta atenção o fato de Virginia ter se despedido do trono ao ficar apenas um carnaval à frente dos ritmistas da escola da Baixada Fluminense. Ainda assim, os torcedores se sentem aliviados, em sua maioria, visto o excesso de polêmicos trazidas pela influenciadora.

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Outras famosas que também tiveram um reinado curto pela tricolor da Baixada: Monique Evans (1997), Marinara Costa (1998), Danielle Winits (1999), Susana Werner (2000), Deborah Secco (2004), Cris Vianna (2011), Ana Furtado (2012), Carla Prata (2013) e Christiane Torloni (2014).

Mas há quem tenha conseguido perdurar mais tempo no seu reinado. Mônica Carvalho ocupou o posto em 1996 e voltou a ser rainha em 2001. Susana Vieira reinou em 2005 e 2006 e voltou em 2015. Paolla Oliveira: 2009, 2010 e depois de 2020 a 2025. Grazi Massafera, Paloma Bernardi, Juliana Paes e Luciana Gimenez também tiveram mais de um carnaval no posto.

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Virginia Fonseca: 6 polêmicas da influencer (em 2026)

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