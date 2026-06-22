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Cultura

Além de Robson Barros, os outros Paquitos do ‘Xou da Xuxa’

Ex-assistente de palco morreu aos 57 anos no sábado, 20

Por Giovanna Fraguito 22 jun 2026, 18h52
Paquitos do 'Xou da Xuxa'
Paquitos do 'Xou da Xuxa' (./Reprodução)
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Integrante da primeira formação dos Paquitos do programa Xou da Xuxa, exibido pela TV Globo, Robson Barros morreu aos 57 anos no sábado, 20, em decorrência de complicações de um câncer. Conhecido como Rob, ele atuou ao lado de Alexandre Canhoni, Cláudio Heinrich, Egon Júnior e Marcello Faustini no grupo de assistentes de palco masculinos de Xuxa Meneghel.

Leia também: A reflexão de ex-Paquito da Xuxa, Robson Barros, antes de morrer, aos 57 anos

Robson Barros foi o primeiro Paquito a deixar a formação, aos 16 anos. Depois da saída da TV, trabalhou com o pai, que era produtor musical de Roberto Carlos, e passou a atuar como empresário, à frente de uma agência de eventos em São Paulo. Cláudio Heinrich foi um dos nomes que mais seguiram na televisão depois do programa. Ele estreou como ator em Malhação, como o professor Dado, e também esteve em novelas como Uga Uga e Coração de Estudante. Fora da dramaturgia, passou a se dedicar ao jiu-jítsu, esporte que também ensina, além de surfar e praticar windsurf. Em 2023, voltou à TV no reality No Limite.

Alexandre Canhoni, o Xande Xiquito, era o vocalista do grupo. Após o fim dos Paquitos, lançou carreira solo, mas mudou de rota anos depois. Evangélico desde 1995, ele passou a atuar como missionário na África e vive no Níger, onde coordena um projeto social voltado a famílias em situação de vulnerabilidade. Egon Júnior, conhecido como Gigio, também tentou seguir carreira artística depois do Xou da Xuxa e chegou a participar da novela Despedida de Solteiro. Mais tarde, deixou o Brasil e passou a morar em Bruxelas, na Bélgica, onde trabalha como executivo na área de marketing e inovação.

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Marcello Faustini continuou ligado ao entretenimento. Depois do programa, atuou em produções como Malhação e Kubanacan, além de manter a relação com a música, compartilhando apresentações nas redes sociais. Em 2018, participou do Dancing Brasil, reality apresentado por Xuxa na Record. Yuri Martins, o Yu Catuxito, integrou o grupo em outra fase. Em entrevistas, ele já relembrou bastidores do período no programa, incluindo disputas internas e episódios de preconceito entre assistentes de palco.

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